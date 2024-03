Con un post su Instagram, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha salutato il dg viola Joe Barone dopo la sua prematura scomparsa. Queste le sue parole: "Ciao Joe, ci hai lasciato troppo presto e tutto questo non sembra reale, è una tristezza così grande! Non posso che ringraziarti per avermi voluto e portato a Firenze, per aver creduto in me, per le pacche sulle spalle nei momenti negativi, dov’eri sempre presente con la tua lealtà e sincerità, per la semplicità e l’affetto con la quale ti ponevi con me, la mia famiglia e la mia piccola.

Spero di poterti regalare insieme ai miei compagni, molte soddisfazioni e quel qualcosa che tanto sognavi! Non sarai dimenticato, quello che hai fatto vivrà per sempre in noi e nel Popolo Viola! Grazie di tutto! Un grande abbraccio a tua moglie Camilla, ai tuoi figli e a tutta la tua famiglia!"