Vanoli: "Si critica il punto contro il Parma, ma ad oggi siamo questi. Ho chiesto scusa per il ritorno contro lo Jagiellonia"

In conferenza stampa ha parlato l'allenatore viola Paolo Vanoli in vista del match di domani contro il Rakow.

Sul passato

“Io mi voglio staccare dal passato. Quando sono arrivato avevamo 4 punti. Potevamo fare meglio da quando sono qui? Sì. Ma oggi siamo questi. Si critica il punto con il Parma, ma siamo questi. Ora stiamo bene e stiamo ritrovando un po' di brillantezza. Le gambe vanno anche per la condizione mentale che stai”.

Sul salto in avanti

“Siamo arrivati sempre a un passo da fare il saltino e non l'abbiamo mai fatto. Se siamo qui vuol dire che qualcosa lo abbiamo fatto. Ho chiesto scusa per la partita di ritorno contro lo Jagiellonia. Non ho fatto capire l'importanza di quella gara a Firenze. Poi alla fine ci siamo rimasti dentro, ma abbiamo pagato la stanchezza. Sono piccoli mattoncini che ci faranno migliorare”.

Sui singoli

"Sul portiere? Lezzerini non sappiamo quando rientrerà, ma i cambi per il portiere in lista sono più flessibili. Abbiamo la testa sulla Conference, ma un po' io da allenatore devo anche pensare a Cremona. Ranieri? In questo ultimo periodo sta dimostrando di essere importante, così come Mandragora. Dobbiamo sentirci tutti importanti.