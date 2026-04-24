La diatriba Kean-Pengwin diventa un meme: un calciatore dell'Inter "cita" l'attaccante della Fiorentina

Pare ormai essere diventato un meme il caso Kean-Pengwin, e in particolare la reazione avuta dall'attaccante della Fiorentina davanti alle telecamere delle Iene. La frase “Fra sei polacco porco due”, pronunciata all'indirizzo del noto tipster, ha generato polemiche al punto che qualcuno ha persino accusato Kean di discriminazione.

La citazione di Thuram

La prende sul ridere invece un altro attaccante, ossia Marcus Thuram. Il calciatore dell'Inter ha infatti pubblicato nelle storie di Instagram una foto del compagno di quadra Piotr Zielinski, di origini polacche, scrivendoci sopra “Fra sei polacco porco due”, citazione della frase di Kean al Pengwin.