Una situazione di difficile gestione e le voci smentite: l'obiettivo comune per Kean e la Fiorentina

Una situazione di difficile gestione per la Fiorentina. Parliamo di Moise Kean. Secondo quanto detto dal tecnico viola, Paolo Vanoli, dopo il match contro il Cagliari, il centravanti è alle prese con un problema alla caviglia che stenta ad essere ‘superato’.

La caviglia dolorante

Per inciso, dopo aver giocato contro il Milan, grazie ad un'infiltrazione, il giocatore ha visto la propria caviglia gonfiare e non è più riuscito ad allenarsi a dovere per questo problema. Proprio per questo motivo non sarebbe stato convocato per le ultime due gare della squadra.

Le voci smentite

Nel frattempo si sono moltiplicate le voci sullo stesso Kean e un comportamento non propriamente esemplare tenuto negli ultimi giorni. Voci tutte smentite seccamente dalla società e anche dallo stesso tecnico gigliato che ha parlato di altro, spiegando la sua condizione attuale.

Obiettivo comune

Per la trasferta di Napoli sarebbe essenziale per la squadra riaverlo, almeno tra i convocati e l'obiettivo di tutti è proprio quello. Durante tutta la settimana sarà fondamentale monitorare ancora una volta la sua situazione.