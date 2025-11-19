La stretta social decisa da Vanoli. Regole ferree: ne fanno le spese club e calciatori

Una stretta decisa e balzata agli occhi di tutti. I social network non vanno a genio del nuovo allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, e una delle prime direttive date alla squadra e al club è stata proprio sulle condivisioni social, ormai ridotte al minimo. A riportarlo stamani è La Nazione.

Piccola apertura

Una piccola apertura c'è stata nella giornata di ieri, quando il profilo Instagram della Fiorentina è tornato a pubblicare una serie di immagini dell'allenamento. Rigorosamente primi piani senza pettorine, utili per capire l'umore della seduta e poco altro. Fine però delle clip con i giocatori in movimento durante l'allenamento e nessun vantaggio da dare agli avversari.

Anche i calciatori silenziati

Una stretta che ha riguardato anche i profili social dei calciatori, anche questi depotenziati e in parte silenziati, almeno per quel che riguarda la vita di campo e di spogliatoio. Negli ultimi giorni si è visto il minimo indispensabile. Un silenzio social che deve portare concentrazione, attenzione e voglia di ridurre al minimo le distrazioni, specialmente in una settimana delicata come questa, che porta al match contro la Juventus.