Finale di Coppa di Grecia, l'arbitra francese viene scortata fuori dallo stadio dalla polizia

Continuano a far discutere le misure di sicurezza del governo greco per le manifestazioni sportive. Ed è assurdo quello che è successo al termine di Panathinaikos-Aris, finale di Coppa di Grecia, dove l’arbitra francese Stéphanie Frappart è dovuta uscire dal campo con la scorta.

I giocatori, lo staff e il presidente dell’Aris erano infuriati a fine partita, decisa da un gol del Panathinaikos arrivato al 97’ su azione dubbia (forse un fuorigioco nell’azione che ha portato al gol). E quello è stato soltanto l’ultimo episodio di una partita difficile, in cui il fischietto francese ha estratto tre cartellini rossi, uno a Kotsiras del Panathinaikos e due all’Aris.

In tutto questo trambusto, il match si era giocato anche a porte chiuse per evitare altri episodi di violenza fra tifoserie, a dimostrazione della delicatezza del momento del calcio greco che fra pochissimi giorni ospiterà la Fiorentina per la finale di Conference League.