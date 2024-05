I tifosi dell'Olympiakos si macchiano di sangue in folli scontri prima delle finali di Eurolega. Due feriti gravi e uno in pericolo di vita

Una brutta notizia riguarda le tifoserie greche di Panathinaikos e Olympiakos. Gravi scontri si sono verificati, riporta La Gazzetta dello Sport, sabato (ieri) sera a Berlino dove i due club sono impegnati nella Final Four di Eurolega di basket.

Bruttissime notizie arrivano da Berlino

Le tifoserie si sono affrontate intorno alla mezzanotte nei pressi della stazione della metropolitana di Prenzlauer Allee. Quasi un centinaio di persone sono venute a contatto con mazze da baseball e bastoni e il bilancio è molto pesante.

Vergognoso il comportamento dei tifosi dell'Olympiakos

I fermati sarebbero addirittura 89, dodici le persone ricoverate in ospedale di cui due versano in gravi condizioni e una sta lottando per la vita. Nella maxi rissa sarebbero coinvolti anche tifosi serbi, probabilmente della Stella Rossa perché gemellati con la tifoseria del Pireo. Mentre rientravano in hotel sono stati aggrediti dai rivali dell'Olympiacos.

Oggi sono in programma le due finali. Quella per il terzo posto tra Olympiacos e Fenerbahce alle 17 e, a seguire, alle 20 la finalissima tra il Panathinaikos e il Real Madrid. Le tifoserie si ritroveranno quindi dentro all’arena in riva alla Sprea in un clima di forte tensione.