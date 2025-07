Lo aveva seguito anche la Fiorentina per la fascia destra, ma Calabria vuole l'estero. Addio al Bologna

Un possibile rinforzo per la fascia destra si allontana da Firenze. Davide Calabria sta per lasciare la Serie A. Sul terzino è infatti piombato il Crystal Palace, come riporta Gianluca Di Marzio.

Calabria verso l'addio all'Italia

La squadra campione di FA Cup avanza veloce e potrebbe accelerare in maniera decisiva nelle prossime ore. L’ex Milan tuttavia è seguito anche in Spagna. Ci sono stati dei contatti con Celta Vigo, Betis Siviglia e Mallorca, ma al momento il Palace resta avanti a tutti.

Niente Fiorentina per lui

Negli ultimi sei mesi, il difensore ha giocato in prestito al Bologna di Italiano, alzando al cielo la Coppa Italia. La Fiorentina aveva fatto un sondaggio per l'ex Milan per andare a coprire la corsia di destra, che a gennaio ha perso Kayode mentre ora potrebbe veder partire Dodo. In ogni caso, però, non sarà Calabria il rinforzo per Pioli.