La giovane staffetta viola: una nuova arma tattica per scalfire l'impenetrabile difesa giallorossa

Come scrive La Nazione in edicola questa mattina, Niccolò Fazzini sembra aver convinto tutti dalle parti in casa Fiorentina, tanto da guadagnare posizioni nelle gerarchie del centrocampo viola.

La nota lieta

Il giovane centrocampista, ai nastri di partenza di questa stagione, non rientrava fra i titolari di Stefano Pioli, eppure, grazie a delle buone prestazioni nel deserto viola, é riuscito sempre più a convincere l'allenatore e la piazza. Fazzini si prepara a scendere in campo da titolare contro la Roma, in un ruolo ibrido fra sotto-punta e mezzala. Pioli confida nella sua tecnica e nella sua velocità per dar vivacità ad un attacco che troppo spesso è sembrato lento ed arrugginito.

La variabile Ndour

Attenzione però alla possibile variabile Cher Ndour. Il classe 2004 dovrebbe partire dalla panchina, ma è pronto ad entrare a partita in corso proprio al posto di Fazzini. Caratteristiche diversissime quelle dei due giovani centrocampisti, ma posizione in campo che si può sovrapporre. Pioli spera di creare una staffetta capace di dare alla manovra viola tecnica (con Fazzini in campo), ma anche fisicità e dinamismo (con Ndour sul terreno di gioco) che troppo spesso è mancato.