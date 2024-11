Theocharous: "I numeri della Fiorentina fanno paura. Noi andremo a Firenze per prendere dei punti, non per fare una vacanza"

Il direttore generale del Pafos Charis Theocharous ha parlato a Super Sport 104 anche della prossima partita in Conference League contro la Fiorentina dopo la vittoria contro l'APOEL Nicosia in campionato. Queste le sue parole: "Le statistiche della Fiorentina fanno paura. Non importa se cambieranno i giocatori in campo, così non rendiamo giustizia alla grande vittoria dell'APOEL. Si tratta di una squadra che negli ultimi anni è stata in finale di Conference. Andiamo a Firenze per guadagnare punti, non per una vacanza". E sulle condizioni di Anderson Silva: "Ha avuto una ricaduta sull'infortunio, vedremo come sta dopo i test".

E infine: "I numeri del mese di novembre non dicono nulla. Ci trovavamo in una situazione simile a quella di due anni fa. Aver vinto contro l'APOEL è stato importante, ma adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita contro la Fiorentina".