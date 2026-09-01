Dal nulla ecco Pote: la Fiorentina acquista un fantasista da oltre 100 gol in carriera - VIDEO

L'ultimo giorno di mercato porta in dote alla Fiorentina un grande colpo in attacco: si tratta di Pedro Antonio Pereira Goncalves, in arte Pote. Il classe 1998 portoghese arriva dallo Sporting Club de Portugal, in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

La carriera

Pote è un prodotto delle giovanili del Chaves e del Braga, cresciuto poi nel Valencia e quindi nel Wolverhampton. È col Famalicao che il fantasista portoghese ha disputato la primo annata professionistico al piano superiore, a 21 anni, chiudendo con 40 presenze, 7 gol e 8 assist. Pote viene subito acquistato dallo Sporting CP l'anno dopo. Dal 2020 milita nella capitale portoghese, ed ha totalizzato 239 presenze, 97 gol e 66 assist.

Le caratteristiche

Ala sinistra di spessore internazionale, Pote ha anche debuttato con il Portogallo. Vanta 21 presenze in Champions League, con 5 gol e 6 assist. Destro naturale, fa del dribbling, delle doti balistiche e della grande tecnica le sue armi migliori. Baricentro basso, alto poco meno di 175 centimetri, è veloce nello stretto e ha inventiva e imprevedibilità. Pote ha saputo far fronte ad alcuni infortuni muscolari che lo hanno tormentato negli anni, e la scorsa stagione ha chiuso con 15 reti e 9 assist.

Un video per mostrare le doti di Pote