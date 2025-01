Il giornalista de La Stampa Matteo De Santis è intervenuto a Radio Bruno, concentrandosi principalmente sul possibile arrivo di Cristante in maglia viola: “Cristante è un nome sul taccuino della Fiorentina. A Roma ha pagato l’ambiente e a qualche infortunio di troppo. La Roma lo ha messo sul mercato, se la Fiorentina vuole si chiude in poche ore, anche perché lui e Palladino hanno lo stesso procuratore e i rapporti fra le due società sono ottimi. La base della trattative potrebbe essere un prestito per sei mesi con la promessa di riparlarne a giugno.

Lui guadagna 3,5 milioni quindi bisognerebbe trovare una quadra da questo punto di vista. Alla Fiorentina potrebbe giocare di più fare lo stesso l'Europa. Cristante ha le caratteristiche giuste per la Viola: ha esperienza, ha carisma per farsi sentire nello spogliatoio e a centrocampo sa fare tutto. Tutti gli allenatori che si sono susseguiti alla Roma lo hanno sempre tenuto titolare, ci sarà un perché”.