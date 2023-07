Vannucci: "Sono anni che il comune di Firenze apporta migliorie al Padovani. Fondamentale l'investimento sulle strutture"

Il consigliere della Regione Toscana Andrea Vannucci è intervenuto per parlare del futuro del rugby fiorentino e del Padovani: “Per gli amanti dello sport, quella di oggi è una grande notizia. Oggi parliamo di rugby e basta, è importante dare questo messaggio alla città. Il fatto che il comune di Firenze investa sul Padovani non è una notizia: è da anni che ci sono importanti migliorie all'impianto. L'investimento sulle strutture è fondamentale per i progetti di alto livello sportivo”.

Sulla candidatura dell'Italia a EURO2032: “Spero sempre che gli eventi sportivi atterrino nel nostro paese. L'importante è il seguito che si lascia. Vediamo cosa succederà”.