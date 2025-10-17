L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Renato Buso ha parlato del prossimo match della squadra viola, contro il Milan, a Milan Vibes: “Firenze ha dovuto fare i conti con un avvio di stagione molto difficile. La squadra è in grossa difficoltà e si sta ritrovando, dopo le Nazionali, con uno spirito diverso. La Fiorentina deve recuperare punti, perché ne ha soltanto tre e continuando così il cammino si fa veramente complicato”.

“Serve uscire dalle sabbie mobili. Milan? Sarà complicata anche per loro”

Sul Milan: “Non ha le coppe e ha un Allegri in più, è veramente in forma. Ma sarà una partita complicata anche per il Milan. Se ne parla molto nell'ambiente viola, c'è grande voglia di andare a San Siro a fare una grande prestazione e soprattutto ce n'è l'esigenza. Deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili e c'è molta pressione. C'è anche voglia di tornare sui livelli dell'anno scorso, dove la Fiorentina si misurava bene contro le grandi squadre”.

“Potenziale dell'organico buono, ma la classifica dice altro. E in questi casi…”

“Le aspettative erano assolutamente diverse. Le prime partite si sono dimostrate troppo complicate, soprattutto nei finali contro Cagliari e Como. Quello che più preoccupa è che la squadra fa veramente fatica a mostrare una propria identità. Contro la Roma, ad onor del vero, per me si è vista un'ottima prestazione, già diversa dalle altre. Il potenziale dell'organico è forte, ma la classifica dice altro e in questi casi bisogna stare molto attenti. Serve un grande sforzo da parte di tutti. Deve venire fuori qualcosa di diverso”.