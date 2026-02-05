Lucchesi corre come un treno: impressionante la velocità raggiunta dal difensore della Fiorentina - VIDEO

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Lucchesi, classe 2003 in prestito al Monza, non è stato protagonista nella sfida vinta dalla squadra brianzola contro il Padova, ma ha comunque realizzato qualcosa di storico per il campionato di Serie B.

Lo scatto impressionante del difensore viola

Entrato allo scoccare del 90’ per l’ex viola Andrea Colpani, il difensore centrale di proprietà della Fiorentina ha recuperato palla e, sfruttando il campo aperto, si è lanciato nella metà campo avversaria facendo registrare, tramite gli strumenti di monitoraggio del Monza, la velocità di 34,7 km/h.

Il video