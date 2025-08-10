Riccardo Sottil è diventato ufficialmente un giocatore del Lecce da pochi minuti. Le operazioni di mercato solitamente sono argomento molto divisivo, eppure, stavolta, sembra che l'opinione attorno a questa trattativa abbia generato numerosi consensi, sia a Firenze che a Lecce.

L'accoglienza dei salentini

Sotto il post della pagina Instagram della squadra salentina sono tanti i commenti dei tifosi giallorossi che manifestano il loro apprezzamento per l'ala classe ‘98. Tanti messaggi entusiastici, e c’è già chi, senza ancora averlo visto in campo, ha già etichettato Sottil come il nuovo “principe del Salento”.

La reazione dei tifosi viola

Non solo i tifosi leccesi però, sui social l'operazione sembra essere stata molto gradita anche dai tifosi viola. Il giocatore, esclusi gli ultimi sei mesi al Milan, è stato a Firenze per molti anni, ma il suo rapporto con la piazza non è mai sbocciato: Esultanze polemiche, prestazioni sottotono e l'attesa (infinita) per una sua definitiva maturazione non hanno fatto nascere l'amore fra Firenze e il figlio d'arte.