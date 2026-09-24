Nicoletti: "La Fiorentina non affronterà la tematica Oulai nemmeno davanti ad un'offerta pazzesca"

I tifosi della Fiorentina hanno voglia di vedere all'opera Christ Inao Oulai, giocatore acquistato per una trentina di milioni circa nel corso dell'estate e che ancora non ha avuto molto spazio in campo.

“Un caso che non esiste”

Nel frattempo è anche emerso dalla Turchia il fatto che il Galatasaray sta seguendo con interesse l'evoluzione di questa situazione. Ma a gennaio non si parla minimamente di cessione per lui: “Non esiste un caso Oulai - ha detto l'intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio - la Fiorentina non affronterà la tematica nemmeno davanti ad un’offerta economica pazzesca, perché è talmente forte questo ragazzo e si sta trovando talmente bene a Firenze che non ci pensano proprio a privarsene”.

“Il tecnico gli entrerà nella testa”

E poi: “Vanoli riuscirà ad entrare nella testa di Oulai e lo ha battezzato alla grande con il paragone con Kanté”.