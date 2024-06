56 milioni per rifare la Fiorentina: I conti per cinque operazioni

Un giochino, ma visti i tempi del mercato della Fiorentina, è un qualcosa che ci può stare.

La Nazione stamani si è divertita a fare i conti in tasca al club di Commisso, qualora dovesse decidere di portare a compimento le cinque operazioni che servirebbero per far cambiare volto alla squadra con i giocatori maggiormente indiziati di vestire la maglia viola in questo momento.

Un fantasista e due punte

Acquistare a titolo definitivo Zaniolo dal Galatasaray costa 20 milioni. Magari trattabili, magari, quindi, potrebbe bastarne anche qualcuno di meno, ma il prezzo, per ora è questo. Sei in meno (ovvero 14) di sicuro, sarebbero sufficienti, per staccare Kean dalla Juventus, mentre, l’Udinese è pronta a liberare Lucca per 12 milioni.

Le altre trattative accese

Con loro è giusto tenere vive anche le trattative accese nelle ultime 48 ore, ovvero Gaetano del Napoli (prezzo 6 milioni) e Oristanio dell’Inter (ex Cagliari), valutato 4 milioni. Totale, se tutto dovesse concretamente prendere corpo, 56 milioni di euro di spesa, appunto.