Corriere dello Sport-Stadio: Nzola, manchi tu!

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sui viola: “Manchi tu”. Sottotitolo: “Nzola cerca il primo gol per far volare la Fiorentina”. Sommario: “Fiducia ancora al centravanti Spazio a Sottil e a Kouame Il tecnico carica: ”Fare punti subito serve anche per l’autostima".

A pagina 22 apertura per: “Fiorentina allo sprint con Nzola”. E ancora: “Una vittoria a Frosinone darebbe il 3° posto. Fiducia al centravanti che ancora non si è sbloccato”. Di spalla: “Dodo operato al crociato ”Tutto bene". In taglio basso: “Sopralluogo per l’agibilità del Viola Park”.

A pagina 23 invece leggiamo: “Italiano: Fare punti subito Serve anche per l’autostima”. Altre dichiarazioni del tecnico: “A Udine l’atteggiamento che cerco, anche senza tante occasioni abbiamo vinto Tutti partecipano alle azioni d’attacco: arriveranno altri gol”.