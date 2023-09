Nzola più Beltran...non si può. Gonzalez sì, ma a gara in corso

Nzola più Beltran…dall'inizio non si può. L’esperimento del tandem offensivo (e di conseguenza del 3-5-2) non è una soluzione da riproporre per la Fiorentina già questa sera. Si ritorna al 4-2-3-1 (o 4-3-3 a seconda dei momenti) che ha sempre caratterizzato Italiano.

Intanto questa sera ci sarà anche Gonzalez. L’argentino ha smaltito i problemi all’addome, è partito con la squadra alla volta della Ciociaria ma la sensazione è che possa partire dalla panchina ed entrare a gara in corso.