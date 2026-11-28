Giovanni Galli, portiere della Fiorentina e ora capodelegazione della Nazionale italiana Under 18, è intervenuto a RTV38 da Doha, dove sta seguendo il Mondiale Under 17 con gli Azzurri impegnati nella competizione: "I ragazzi sono stati bravi ma ora inizia a farsi dura ".

Su Croci

C'è la giovane promessa viola Federico Croci con la Nazionale in Qatar che sta facendo benissimo, e Galli lo presenta così: "Si vede che ha talento. L'area di rigore lo trasforma, ha intuizioni ma la cosa che mi impressiona di più e che ho riferito al mister è che è l'unico calciatore che calcia già oggi come un calciatore di Serie A. Ha una coordinazione che fa partire il pallone in maniera diversa dagli altri. Quando arriva sul dischetto il portiere non fa neanche in tempo a vedere la palla che parte. Deve ancora crescere da tanti punti di vista però, perché più si va in alto e più ti richiedono. Stiamo parlando di un ragazzo serio".

Sulla Fiorentina

E sulla Fiorentina che sarà impegnata contro l'Udinese ha commentato: "Sarà un'altra partita tosta, fisica. Reggeremo? Il problema è questo. La squadra si sta dimostrando debole mentalmente, e quando mancano i risultati perdi consapevolezza. Poi non è neanche un momento fortunato. Però ci si deve tirare fuori da soli, non arriva nessuno da un altro mondo a farti uscire. Deve essere lo spogliatoio ad uscire da queste situazioni".