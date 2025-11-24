DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda: prima la Conference, poi Palladino, sul cammino della Fiorentina

Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà dell'ultima partita della Fiorentina, il pareggio con la Juventus, che offre tanti spunti di discussione. Occhi puntati anche sulla sfida europea di giovedì, contro l'AEK.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Riccardo Bonaccorsi, coordinatore della CNA FIR Rugby Nazionale, e il DS dello Scandicci Fabio Ciatti. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

La DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl