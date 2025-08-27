Intervenuto a Toscana TV, l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha commentato la partita viola a Cagliari, per poi esprimersi su vari altri fronti di casa viola.

‘Marì anziché andare verso il pallone…'

“Marcare a zona non significa ‘non marcare’. Il Cagliari aveva un giocatore che sul gioco aereo si distingueva, come Mina, e non era facile contenerlo, ma il problema della Fiorentina è che su queste situazioni aspettava la palla. In occasione del pari del Cagliari, anzichè andare verso il pallone Marì aspetta, e Luperto ha avuto modo di colpire indisturbato”.

“Occorreva concedere meno piazzati pericolosi per non andare in difficoltà, e Mandragora, giocatore esperto, non doveva commettere fallo. Il suo ingresso ha dato sostanza, buoni anche gli ingressi di Fazzini e Viti. Gli errori di Parisi? È questo, ormai si conosce. Non è stata una gran partita, il Cagliari ha meritato di pareggiare. Pioli dovrà lavorare tanto sulla solidità della squadra e sulla mentalità, dopo il gol segnato la Fiorentina è venuta un po’ a mancare”.

‘Fagioli non ha le caratteristiche di Pizarro o Torreira’

“Pioli sta portando Fagioli a svolgere un determinato ruolo, ma le caratteristiche di elementi come Pizarro o Torreira non le ha. È un giocatore ancora in divenire. Tocca troppo il pallone, verticalizza troppo poco. Cerca giocate difficili quando servirebbero facili. L’alternativa nel ruolo però al momento è solo Mandragora”.