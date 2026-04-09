Fiorentina, pochissimo spazio riservato agli under 21 viola. Nella top 20 europea, però, c'è una sola italiana

Uno dei temi caldi del momento è l'impiego dei giovani nel campionato di Serie A: più volte il nostro campionato ha dimostrato di essere ‘ostile’ all'apertura verso il giocatore in rampa di lancio, preferendo invece profili più di esperienza. La classifica stilata dal CIES dimostra che anche la Fiorentina non è la società più virtuosa, sotto questo punto di vista.

Poca, pochissima Italia

L'osservatorio sportivo ha infatti stilato la lista di squadre che fanno registrare i valori più alti nel rapporto tra il minutaggio riservato agli Under 21 e quello complessivo di ogni squadra. Nelle 20 migliori realtà europee sotto questo punto di vista, solo il Parma difende il vessillo della Serie A: andando a vedere specificatamente nel nostro campionato, poi, il quadro si fa ancora più eloquente.

I viola partono indietro

I crociati, ovviamente, comandano la classifica nazionale col 9.5% del minutaggio complessivo donato ai propri under 21. Chiudono il podio Cagliari (8.6%) ed Hellas (7.5%), numeri che purtroppo doppiano il magrissimo dato raccolto dalla Fiorentina. I viola, infatti, hanno riservato il solo 3.7% dei propri minuti ai loro under 21 (tredicesimo posto in classifica), complice anche un'annata altalenante degli interpreti che rientrano in questa categoria, tra Ndour, Comuzzo, Fortini e via dicendo.