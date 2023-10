Garcia: "Reazioni esagerate dopo la sconfitta con la Fiorentina. Abbiamo giocato male, ma mi sono sentito mancare di rispetto"

Alla vigilia della sfida sul campo Verona, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia è tornato sulla sconfitta contro la Fiorentina: “Dire che non ho apprezzato quanto successo dopo quella partita è dire poco, per me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Ho trovato tutto molto esagerato, sicuramente con la Fiorentina abbiamo giocato male ma è successo dopo cinque partite molto buone. Mi prendo le mie responsabilità, ma si è creata una vicenda sproporzionata rispetto alla realtà delle cose. Ora l'importante è solo vincere con il Verona”.