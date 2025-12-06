Due sold out in fila: la Fiorentina non ha più scuse per deludere i suoi tifosi

Il week end lungo, la trasferta comoda e i tanti biglietti a disposizione hanno posto le premesse, accolte però dai tifosi viola che si stanno riversando in queste ore in massa a Reggio Emilia per Sassuolo-Fiorentina. Saranno quasi 4.000, suddivisi tra i 3.200 della curva ospiti e qualche centinaio distribuito tra tribuna centrale e laterale.

E tra una decina di giorni c'è anche la trasferta europea a Losanna, per la quale sono stati polverizzati i 600 tagliandi a disposizione dei tifosi viola. Due sold out di fila: il tifo ha fatto più che la sua parte, ora tocca alla Fiorentina rispettare la sua parte del patto.