Uno stadio moderno e compatto, un bel catino: Ecco dove si gioca Rapid-Fiorentina FOTO
La partita tra Rapid Vienna e Fiorentina si giocherà questa sera all'interno dell'Allianz Stadion, la casa biancoverde e uno dei tanti impianti che troviamo all'interno della capitale austriaca.
Uno stadio medio piccolo
Situato nel quartiere di quartiere di Hütteldorf, l'Allianz Stadion ha una capienza massima di 28 mila spettatori. Stadio medio-piccolo, compatto, moderno, un catino fatto a posta per il calcio, è stato terminato nel 2016.
Il più moderno impianto in Austria
Viene definito come l'impianto più moderno di tutta l'Austria e può ospitare partite internazionali di qualsiasi livello. Tutte…tranne finali europee, a causa della capienza ridotta per questo tipo di gare.
