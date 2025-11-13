L'addio sofferto a Pioli: "Posso ancora risolvere la situazione". Un nuovo risvolto economico

Un discorso ancora non definitivamente archiviato (e non potrebbe essere altrimenti) è l'addio di Stefano Pioli alla panchina della Fiorentina.

Un addio sofferto

Un addio sofferto tra le parti e un Pioli che ha scelto di restare attaccato al proprio lavoro fino all'ultimo. “Penso ancora di poter risolvere la situazione” è quello che ha ripetuto più volte ai dirigenti viola ed in particolare a Roberto Goretti che si è trovato a dover gestire questa grana vista la separazione avvenuta poco prima con il diesse Daniele Pradè.

Niente buonuscita

“Non ci ha chiesto buonuscita” è quello che ha voluto sottolineare Goretti poche ore fa parlando proprio di questo argomento. Ma l'esonero resta e, a meno che non venga trovata una soluzione differente, Pioli resta comunque una persona a libro paga della Fiorentina.