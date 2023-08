L'Empoli ufficializza due nuovi calciatori offensivi. E nel ruolo di Baldanzi si crea un discreto affollamento...

Non è un mistero che alla Fiorentina piaccia molto Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 d'altronde è uno dei migliori talenti dell'Empoli, benché un'eventuale trattativa sarebbe diversa da quella per Parisi soprattutto sul piano delle cifre. Ad oggi non ci sono informazioni chiare su quali sia la posizione delle parti, ma intanto fanno riflettere i movimenti sul mercato del club toscano.

In queste ore, infatti, l'Empoli ha ufficializzato gli innesti di Nicolò Cambiaghi e Viktor Kovalenko. Un attaccante ed un centrocampista offensivo, che vanno ad aggiungersi a Maldini, Gyasi e Cancellieri, sebbene gli ultimi due siano più improntanti ad agire sulle corsie esterne.

Ciò che ne deriva è un discreto affollamento nel ruolo del centrocampista offensivo, soprattutto in relazione al fatto che l'Empoli dovrà giocare il solo campionato (in Coppa Italia è stato eliminato dal Cittadella). Che questi due rinforzi siano un indizio della partenza di Baldanzi?