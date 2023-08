Un portiere accostato anche alla Fiorentina finisce già ai box: l'Empoli perde il suo titolare per almeno due mesi

La prestazione di ieri sera di Pietro Terracciano, condita da numerosi errori con i piedi, ha riacceso la discussione sul portiere tra i tifosi della Fiorentina. Cresce nella piazza la curiosità di vedere all'opera Christensen, per capire se potrà essere in grado di alzare l'asticella rispetto all'ex Empoli.

A proposito di Empoli e di portieri, non ci sono buone notizie per il club di Corsi. Infatti Elia Caprile, profilo accostato anche alla Fiorentina nel corso del mercato, dovrà rimanere ai box per due mesi. L'ex Bari, acquistato dal Napoli e girato in prestito alla squadra toscana, ha rimediato un infortunio alla caviglia come riporta PianetaEmpoli. Al suo posto, per adesso, giocherà Perisan.