Tegola Napoli, Lukaku si ferma! L'attaccante belga mette la Fiorentina nel mirino per il ritorno in campo
L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha subito un infortunio durante l'amichevole estiva contro l'Olympiakos giocata giovedì 14 agosto.
L'infortunio dell'attaccante
Il problema fisico sarebbe da ricondurre ad un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Ancora però non sono stati eseguiti esami di approfondimento che potrebbero dare risposte certe per quanto riguarda il suo ritorno in campo.
Ritorno contro la Fiorentina?
Secondo quanto riporta SportMediaset il calciatore belga dovrà stare fermo ai box per un mese. Probabilmente il suo ritorno in campo avverrà dopo la prima sosta nazionali, proprio per la sfida fra il Napoli e la Fiorentina del 13 settembre.
