Antonio Conte ha inserito Amrabat nella lista dei suoi preferiti. E il centrocampista ha risposto... così

Un piccolo, ma comunque rilevante, aggiornamento di mercato arriva dall'insider Matteo Moretto, di Relevo. Il Napoli è impegnato su più tavoli, dopo aver chiuso oggi l'acquisto di Neres, ma la soluzione Sofyan Amrabat è una delle preferite di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo.

Cerchiamo di far chiarezza su questa situazione

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, ma il marocchino ha dato massima apertura al trasferimento. La Fiorentina, in realtà, vorrebbe tenere il centrocampista ex United, ma il ragazzo è molto incerto riguardo al proprio futuro. D'altronde, come primo desiderio, sperava nella riconferma da parte degli inglesi. Una volta che questa non è arrivata, si è “accontentato” di tornare a Firenze ed iniziare la stagione con la Fiorentina. Ma la sua permanenza è tutt'altro che certa.