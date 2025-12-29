Niente terapia conservativa, Folorunsho si è operato: non meno di un mese di stop. E contro la Fiorentina...

Adesso è ufficiale: Michael Folorunsho, ex Fiorentina oggi in forza al Cagliari, si è operato al ginocchio con successo e inizierà al più presto l'iter riabilitativo.

Intervento riuscito

Il centrocampista degli isolani, due giornate fa, ha segnato contro il Pisa ma, nello slancio dopo il colpo di testa, ha battuto il ginocchio contro il palo chiedendo immediatamente il cambio. Il report medico del Cagliari in seguito ha rilevato un infortunio al collaterale mediale destro e, dopo una settimana di terapia conservativa, si è deciso di procedere con l'operazione.

Lungo stop

Folorunsho che quindi sarà costretto a rimanere ai box per 40-50 giorni: non ci sarà certamente per il match contro la Fiorentina, in programma il prossimo 24 gennaio.