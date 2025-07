La Fiorentina e le piste per non farsi trovare impreparata. Ma c'è un caso che potrebbe ribaltare ogni gerarchia

La Fiorentina non può e non vuole farsi trovare impreparata in caso dovesse muoversi qualcosa sul fronte Moise Kean.

Piccoli e Pinamonti

Le eventuali alternative restano in caldo in attesa di quel che accadrà. In cima alla lista, si legge su La Nazione, rimane Roberto Piccoli. Profilo che piace al Viola Park, un po' più di quello di Andrea Pinamonti, rientrato al Sassuolo dopo il mancato riscatto del Genoa.

Pio Esposito

Sono queste due le prime punte nel mirino della Fiorentina, tutto questo a meno che l'Inter dovesse entrare nell'idea di cedere Pio Esposito: in questo caso le gerarchie sarebbero pronte a ribaltarsi.