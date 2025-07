E il primo giorno è filato via senza scossoni. Ma la Fiorentina non può certo fidarsi della situazione

Il primo giorno nel quale era attivabile la clausola rescissoria di Moise Kean è scivolato via senza scossoni.

La Fiorentina non può fidarsi

La Fiorentina però non può di certo fidarsi della situazione ad occhi chiusi e deve comunque fare le proprie mosse per salvaguardarsi in ogni evenienza.

Europa

Il giocatore intanto attende serenamente in vacanza l'evolversi della situazione. Il trasferimento in Arabia Saudita fino a questo momento non è un'ipotesi presa seriamente in considerazione; Kean vuol rimanere a giocare in Europa e se non ci sarà l'occasione giusta lo farà volentieri alla Fiorentina.