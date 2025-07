Kean, sfuma la pista araba? L'Al-Qadsiah punta un altro centravanti, obiettivo numero uno della Juventus

Fino a pochi giorni fa, l'obiettivo principale dell'Al-Qadsiah era proprio Moise Kean: forti di poter trattare pagando la clausola, gli arabi avevano messo sul piatto un ingaggio monstre da circa 12 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, il calciatore - volendo rimanere in uno dei migliori campionati per arrivare al top al Mondiale del 2026 - non sembrava gradire particolarmente questa opzione. Sentimento ricambiato prontamente dagli arabi, che hanno virato sull'obiettivo numero uno del mercato della Juventus: come riporta Tuttomercatoweb, infatti, Jonathan David è diventato il nome in cima alla lista della spesa dei sauditi, col giocatore che sembrerebbe tentato dall'offerta. Una situazione pur sempre in evoluzione, ma che fa tirare un piccolo sospiro di sollievo ai tifosi viola.