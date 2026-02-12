Matteini a FN: “Galloppa avrebbe fatto peggio di Vanoli? Spero la cessione della Fiorentina sia solo questione di tempo”

Giornalista di lungo corso ed editorialista di Fiorentinanews.com, Francesco Matteini è stato ospite di Hangover Viola andando ad esprimersi sul momento assai complesso della squadra gigliata, ma non solo.

“Le colpe della situazione della Fiorentina sono di tutti, ed è inutile ripetersi su quelle che ha la proprietà, tuttavia nelle singole partite le responsabilità di Vanoli sono enormi. L’allenatore ci mette del suo, e in negativo, soprattutto non mette niente di positivo. Con grande rammarico devo dire che non riesco a vedere cosa abbia portato alla Fiorentina, non ha dato niente e credo non possa farlo. Oggi serve solo incrociare le dita, non ci sono i tempi per far ambientare un nuovo tecnico. Mi chiedo se Galloppa avrebbe fatto peggio, e penso sarebbe difficile. Le sostituzioni che ha fatto col Torino danno idea della sua scarsissima lucidità, dovrebbe agitarsi meno in campo e riflettere di più. Solomon è stato sostituito ogni volta che era entrato pienamente in partita e stava ingranando”.

‘Ho visto entusiasmo per Giuseppe Commisso ma…’

“Dobbiamo fidarci e affidarci a Paratici, che sicuramente conosce il calcio. Qualche anno fa, considerati i suoi trascorsi, sarei stato più scettico, ma tutti meritano una seconda possibilità. In società Paratici è l’unica figura che ha sapienza calcistica. Ho visto grande entusiasmo per Giuseppe Commisso, che se fosse veramente stato minimamente interessato alla Fiorentina sarebbe intervenuto già da mesi, visti i problemi del padre. Conoscendo la situazione, avrebbe dovuto iniziare a prendere in mano le redini, imparare due parole di italiano, invece non ha fatto niente di tutto questo. Spero sia solo questione di tempo per la cessione della Fiorentina, mi auguro presto una nuova proprietà”.

‘Manca entusiasmo, Conference League è inguardabile’

“La Fiorentina non vince da tantissimi anni, ed è chiaro che nel corso del tempo si rischia di squagliarsi e l’entusiasmo cala. La gente non va allo stadio non perché ci sono i lavori, ma perché non si entusiasma, mancano campioni di riferimento, nessuno illumina gli occhia. Oggi la squadra oltretutto non diverte, non solo è lontanissima dal vincere. Le finali di Conference? Capisco che chi è nato da poco vede solo questa coppa… ma quante finali avremmo fatto se questa coppa fosse esistita da molti anni prima? La Conference League è inguardabile, e la Fiorentina non è comunque mai riuscita a vincerla. La Fiorentina in passato non ha giocato la Champions pur arrivando molto in alto perché il regolamento non lo prevedeva”.