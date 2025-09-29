Nicoletti: "La società non cambierà nulla fino alla sosta di novembre. Pioli? Aveva due missioni..."

Il noto giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Costantino Nicoletti ha commentato a TMW Radio il momento negativo della squadra di Pioli, fermata sul pari anche dal neopromosso Pisa: “Quando è stato presentato l'allenatore, nessuno si aspettava uno scienziato del calcio che avrebbe rivoluzionato il calcio a Firenze. Aveva però due missioni: vincere, perché dopo sei anni di gestione Commisso è arrivato il momento di vincere qualcosa; la seconda, la più complicata, riavvicinare i tifosi alla società, vista con scetticismo”.

“La società fino alla sosta di novembre non toccherà nulla”

“Ad oggi, il bilancio di Pioli è negativo. Serve semplicità. Ma vista la rosa, un banalissimo 4-4-2 non servirebbe? C'è stato un segnale forte, sono stati trattenuti tutti i big quest'anno. Ma sono rimasti con voglia o no? Sono rimasti con le motivazioni giuste? C'è qualcosa che non sta funzionando, ma io penso che la Fiorentina fino alla sosta di novembre non toccherà nulla. Rischio d'impresa, si chiama”.

E ora c'è la Roma…

“Le alternative a Pioli ci sarebbero anche, ma voglio continuare a vedere ancora il bicchiere mezzo pieno. Con la Roma magari potrebbe sbloccarsi, perché lo scorso anno ha fatto grandi prestazioni con le big la Viola”.