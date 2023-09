Dodô esce in lacrime, sofferente e portato in braccio dal campo

Non inizia benissimo la partita della Fiorentina ad Udine. C'è purtroppo da segnalare un infortunio, da capire se di natura muscolare o addirittura articolare, che ha messo KO, il terzino destro Dodô.

Ancora è presto per conoscere le reali condizioni del brasiliano, però abbiamo visto bene il fatto che ha dovuto lasciare il campo non sulle sue gambe ma accompagnato.

E come se non bastasse ci sono state le sue lacrime e la sua sofferenza per quanto patito.

Al posto dell'ex Shakhtar Donetsk è entrato il giovane Kayode.