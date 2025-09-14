"Una Fiorentina senza gioco continua a non convincere. Manca il collegamento tra un Fagioli perso e un Dzeko troppo lento. E domenica arriva il Como"

“Dopo due deludenti pareggi arriva anche la prima sconfitta. Tre partite di campionato, due punti. I| ritorno all'Artemio Franchi, sotto la pioggia, di Stefano Pioli non è stato certo on fire”. Così La Gazzetta dello Sport commenta la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli per 1-3 al Franchi.

E ora arriva il Como

Alla quinta uscita stagionale, dopo anche i playoff di Conference, la Fiorentina ancora non convince proprio sul piano del gioco. Domenica, di nuovo qui, arriva il Como che gioca a calcio, ti mette in crisi e, invece, la Viola non potrà più fallire, scrive la rosea.

Problemi di campo

Una Fiorentina che non trova il collegamento tra un centrocampo in cui Fagioli non riesce a prendere la bacchetta del direttore d'orchestra e Dzeko, pur essendo uno straordinario regista offensivo, patisce tanto in un calcio in cui la corsa ha un effetto determinante. E dopo 45 minuti Pioli si è ricreduto. Il finale d'assalto e produttività come col Polissya non basta. Davanti c'era il Napoli, non gli ucraini.