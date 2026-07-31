Continua la guerra a Infantino: la UEFA fa scuola, le altre federazioni continentali la seguono

Il comunicato della UEFA non è passato inosservato: la Federazione Europea ha bocciato l'idea dell'ingresso di investitori privati nella FIFA, a tal punto da minacciare di boicottare le manifestazioni organizzate. La guerra a Infantino è partecipata: dopo la Concacaf si unisce anche l'AFC, federazione asiatica.

Guerra a Infantino, non solo la UEFA

La Confederazione calcistica asiatica ha annunciato di sostenere la Uefa e la Concacaf in merito alle preoccupazioni per la proposta della Fifa di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo. "L'Afc è solidale con la Uefa e la Concacaf nell'esprimere serie preoccupazioni in merito alla proposta della Fifa di introdurre investimenti privati nelle competizioni di punta della Fifa", ha affermato l'organismo con sede a Kuala Lumpur in una nota.

Si uniscono altre due federazioni

"Il fatto che la situazione abbia raggiunto il punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo Fifa è entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sport", ha affermato l'Afc, che rappresenta 47 nazioni membri, tra cui Australia, Cina, Giappone e Arabia Saudita. Lo riporta ANSA.