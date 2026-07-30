La UEFA inizia la guerra contro Infantino: "Boicotteremo qualsiasi competizione FIFA finché le cose non cambieranno"

Dopo le ultimi vicissitudini legati alla gestione de Mondiali di calcio, con l'idea di Infantino di aprire la porta ad investitori privati, questo pomeriggio la UEFA ha scelto di non rimanere immobile davanti a questa svendita del calcio.

La UEFA si schiera: parte oggi la guerra a Gianni Infantino

Pochi minuti fa il massimo organo del calcio europeo ha reso nota un lungo e durissimo comunicato contro il presidente della FIFA Gianni Infantino, annunciando di fatto che le federazioni europee, unite tra loro, hanno scelto di boicottare qualsiasi competizione organizzata dalla FIFA fino a quando la situazione non cambierà. Questa la nota ufficiale dell'UEFA:

"La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate sono unite. Respingiamo all'unanimità e senza riserve la proposta della FIFA di trasferire la proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati. La Coppa del Mondo non può essere considerata un prodotto di investimento. È una delle più grandi eredità sportive del calcio. E stata costruita nel corso delle generazioni da giocatori, nazionali e tifosi di ogni continente. Nessuna parte di essa dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita. E irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro che sono incaricati di gestire questo sport. Non si tratta solo di una grave mancanza di leadership, ma di una vera e propria abdicazione al dovere della FIFA in quanto custode del calcio mondiale".

“Il governo attuale del calcio mondiale è basato sull'intimidazione”

Ha anche aggiunto: “Le federazioni nazionali di tutto il mondo si trovano ora di fronte a un ultimatum: accettare la conquista irreversibile delle più grandi competizioni calcistiche o subirne le conseguenze. Questa non è una "decisione democratica", bensì un governo basato sull'intimidazione, un atto di coercizione indegno di un'istituzione a cui è affidata la gestione del calcio mondiale. Nel momento in cui investitori esterni acquisiscono quote di proprietà nelle competizioni FIFA, il calcio cambia per sempre. Il profitto commerciale diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventano una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, ogni decisione sui formati delle competizioni e ogni decisione che plasma il futuro del calcio non è più guidata da ciò che è meglio per il gioco, ma da ciò che è meglio per gli azionisti”.

"Il calcio non può ipotecare il proprio futuro per un guadagno finanziario"

La nota sottolinea un aspetto: “Questo modello non ha posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di coloro il cui primo dovere è massimizzare il profitto finanziario. Né gli interessi delle federazioni nazionali, delle leghe, dei club, dei giocatori e dei tifosi possono essere subordinati ai profitti degli investitori. Il calcio non può ipotecare il proprio futuro per un guadagno finanziario. La posizione dell'Europa è chiara. Non daremo mai legittimità a questo modello. Nessuno ha l'autorità morale per vendere ciò che è semplicemente custodito in custodia per la prossima generazione".

“La UEFA e le sue federazioni nazionali si opporranno a questi piani con assoluta determinazione".

Il tutto si conclude con: “A seguito della discussione odierna, nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in vigore, a meno che non vengano abbandonate nella loro interezza e non vengano fornite garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la sua governance o le sue competizioni alla proprietà privata. Nessuno deve avere dubbi: la UEFA e le sue federazioni nazionali si opporranno a questi piani con assoluta determinazione. Ci sono momenti in cui le istituzioni vengono giudicate non da ciò che sono disposte ad accettare, ma da ciò a cui si rifiutano di cedere. Questo è uno di quei momenti. Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio. E apparterrà sempre a esso. E finché l'Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita".