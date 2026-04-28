Polverosi: “Vanoli ha fatto un’impresa salvando una Fiorentina morta. Grosso? A Sassuolo meno pressione che ad Arezzo”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, soffermandosi soprattutto sul tema allenatore della Fiorentina, tra presente e futuro.

‘Ricordiamoci della scelta di Pioli, la società deve…’

“I tifosi ormai sono abituati a queste partite che languono e restano a metà del guado. La Fiorentina ha fatto un po’ più del Sassuolo, questo perché aveva ancora un obiettivo a differenza degli emiliani, che giocano perché devono giocare. Vanoli? Se al suo posto arriva uno come Sarri, ottimo allenatore riconosciuto, sulla carta c’è un miglioramento e ci può stare benissimo il cambiamento. Però ricordiamoci di Pioli post Palladino, ed è stata una scelta sbagliata. La società deve pensare che allo stadio domenica c’erano 20.000 persone in una stagione così”.

‘Vanoli ha dimostrato coi fatti, ha preso una squadra morta'

“Grosso ha fatto una buonissima stagione a Sassuolo, ma ad Arezzo c’è molta più pressione e si fa calcio di conseguenza. L’ambiente quando è retrocesso il Sassuolo che ha fatto? Niente. A Firenze Grosso sarebbe un punto interrogativo, si cimenterebbe per la prima volta in un ambiente che è esasperazione. Vanoli ha dimostrato coi fatti, ha preso una squadra che per le statistiche andava in Serie B e la sta portando ad una salvezza decorosa. Non si tratta di numeri, è un impresa, la Fiorentina era morta! Si è visto il niente sul piano del gioco? In Italia, tolto il Como che entusiasma, chi fa divertire?”.