Marchionni: "Domani nessuno penserà al futuro. Un trofeo potrebbe regalare un sorriso enorme a Firenze"

L'ex centrocampista della Fiorentina Marco Marchionni è intervenuto a Radio Bruno alla vigilia della finale di Conference League che i viola si giocheranno contro l'Olympiakos. Queste le sue parole:

“Le partite come quella di domani si preparano da sole. Un trofeo potrebbe dare un sorriso enorme a Firenze e le chance di vincere sono diverse. Non so quanto possa aiutare l'esperienza dello scorso anno, visto che le avversarie sono molto diverse. La Fiorentina deve giocare come sa, non credo cambierà il suo stile proprio alla fine. Se ogni singolo darà il 100% in campo potrà vincere. Domani nessuno penserà al futuro, per quello ci sarà tempo nei prossimi giorni”.