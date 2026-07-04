Ufficiale, Baroncelli lascia la Fiorentina a titolo definitivo: il difensore torna in Serie C

Continua il lavoro di sfoltimento della rosa della Fiorentina da parte di Fabio Paratici e del suo staff. Nei giorni scorsi la notizia era nell’aria ma questa mattina è arrivata l’ufficialità dell’operazione. Uno di quei giocatori che, dopo un anno in prestito, sarebbe tornato al Viola Park ha di fatto lasciato definitivamente i Viola prima che il ritiro estivo possa iniziare.

Baroncelli si trasferisce al Gubbio a titolo definitivo

Stiamo parlando dell’ex Primavera della Fiorentina Leonardo Baroncelli che, dopo lo scorso anno, torna nuovamente a giocare in Serie C: il difensore è a tutti gli effetti, a titolo definitivo, un nuovo giocatore del Gubbio. A comunicare l’accordo è stato lo stesso club umbro con una nota sul proprio sito ufficiale.

Questo il comunicato: “As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito dalla società Acf Fiorentina a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Baroncelli. Nato a Firenze il 13 Agosto 2005 Leonardo torna definitivamente in rossoblù dopo l’esperienza della scorsa stagione che lo ha visto scendere in campo in 19 gare di campionato. A Leonardo il più cordiale bentornato nella famiglia rossoblù”.