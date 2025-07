L’ex attaccante viola Ciccio Baiano è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del mercato relativo a vari attaccanti di Serie A, tra i quali naturalmente anche il centravanti della Fiorentina, Moise Kean.

‘La Fiorentina può fare poco al momento, se c’è chi paga la clausola’

“Se partisse Kean, la Fiorentina perderebbe un punto di riferimento. Nessuno si poteva aspettare il rendimento che ha avuto, però c’è stato, e ora sostituire uno del genere non è semplice. La Fiorentina in questi casi può fare poco, chi paga la clausola ed ha l’accordo col calciatore lo porta via. E non lo si può sostituire pescando da squadre di fascia medio-bassa della Serie A”.

‘Solo i top club europei e le squadre arabe possono dare 9 milioni a Vlahovic’

“Vlahovic è prigioniero del suo contratto, 12 milioni sono tanti e positivi per lui, le altre squadre però non si avvicinano. Chi dovesse prenderlo sarebbe costretto ad accollarsi un ingaggio almeno da 9 milioni l’anno, che sono tanti visto anche il campionato che ha fatto. Si parla di contratti che possono pagare i top club europei, che però non vanno su Vlahovic, o quelli arabi, a cui però non so se il serbo sia interessato”.