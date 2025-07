L'ex dirigente e tifoso della Fiorentina Pino Vitale ha parlato così a Radio Bruno: “Per Kean vedo solo lo United come destinazione possibile, ma se il suo entourage sta in silenzio vuol dire che ancora non è arrivata nessuna offerta. Al contempo, se volesse rimanere l'avrebbe già detto. E' chiaro che se arriveranno delle offerte le valuterà, ad ogni modo dovesse partire sono sicuro che la società sarà farsi trovare pronta”.

“Piccoli non è Kean, ma in prospettiva…”

Poi ha aggiunto: “Piccoli non è Kean, ma in prospettiva è un ottimo calciatore così come Sebastiano Esposito. Diciamo che ci sarebbero tanti soldi da investire e da investire bene, il problema ormai è che anche uno come Piccoli costa un sacco. Mi piace l'acquisto di Dzeko e anche il riscatto di Gudmundsson, che con Pioli può fare meglio dell'anno scorso”.

“Fiorentina, occhio agli ingaggi”

Infine: “Fazzini ha gambe e qualità, a Firenze può maturare e nella rosa ci sta benissimo. Mi piacerebbe molto Bernabè, che nasce regista. Non bisogna sottovalutare poi la questione ingaggi, perché ad oggi ci sono tanti calciatori che prendono uno stipendio importante alla Fiorentina. E poi ci sono gli esuberi: quelli vanno piazzati, anche a costo di rimetterci qualcosa. Il voto ai dirigenti si dà anche sulle uscite”.