Zaniolo si ripresenta al Galatasaray con un super gol. Sprazzi di talento per uno degli ultimi flop di casa Fiorentina - VIDEO

Le speranze che l'esperienza alla Fiorentina potesse rappresentare una rinascita per Nicolò Zaniolo si sono presto rivelate vane. Un vero e proprio flop quello dell'ex Roma in maglia viola, tanto che a fine stagione non è stato riscattato dal Galatasaray.

Un gol fantastico… in allenamento

Zaniolo ha dunque ricominciato ad allenarsi con il club turco, dove approdò per la prima volta nel 2023 mostrando qualche sprazzo di potenziale. Lo ha fatto anche nell'ultimo allenamento dove, come testimonia un video pubblicato dal Galatasaray, ha realizzato un gol meraviglioso di tacco. Non basta ovviamente, perché poi conta il campo: chissà che Zaniolo, per l'ennesima volta, non possa riprovare a tornare quello di un tempo (lontano dall'Italia).