Nonostante le 37 primavere, Cuadrado ha ancora degli estimatori. Se lo contendono il Genoa e una recente (e amara) conoscenza della Fiorentina

Dopo l'esperienza alla Fiorentina, che di fatto l'ha lanciato ad alti livelli, Juan Cuadrado è stato un vero e proprio giramondo. Chelsea, Juventus, Inter e infine Atalanta, con cui ha disputato la scorsa stagione. Adesso però l'esterno colombiano è alla ricerca dell'ennesima nuova avventura.

Italia o Spagna?

Secondo quanto scrive TMW, gli estimatori per Cuadrado - nonostante le ormai 37 primavera - non mancano. Due squadre in particolare si sono interessate a lui, volendo cogliere l'opportunità di ingaggiarlo a parametro zero in quanto svincolata. In Serie A lo segue il Genoa, mentre all'estero il Betis - recente e amara conoscenza della Fiorentina - è pronto a formularle un'offerta al calciatore.