Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Le partite dopo la sosta sono sempre imprevedibili. La Fiorentina affronterà un Empoli che in questi giorni ha lavorato con serenità, e che darà tutto perché tiene tantissimo a questo derby. Ho la sensazione che dentro lo spogliatoio sia successo qualcosa di positivo, che ha aiutato il gruppo a diventare ancora più affiatato. Sembra che la squadra abbia capito che con l'unione di intente si può andare oltre i propri limiti”.

E poi: “Nzola ha talento, si vede che sa giocare a calcio e che può fare la differenza. A Firenze non abbiamo ancora visto la sua versione migliore, ma i suoi movimenti aiutano tantissimo la squadra e favoriscono gli esterni. Se a Napoli Italiano non l'ha tolto è perché faceva un lavoro che Beltran al momento non può ancora fare. L'argentino è una risorsa e lo sarà sempre di più, ma ora Nzola è fondamentale per l'economia della squadra”.